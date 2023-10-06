Певица Граймс подала в суд на Илона Маска с целью признания своих родительских прав на троих детей, рожденных в ходе их отношений.

Известная певица Граймс решила подать иск в суд с целью признания своих родительских прав по отношению к троим детям, которых она родила от предпринимателя Илона Маска. Пара встречалась с 2018 по 2021 год, но их отношения не были оформлены законно.

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На протяжении последнего времени многие СМИ сообщали, что Илон Маск запретил Граймс видеться с их общими детьми, что привело к тому, что артистка не имеет возможности участвовать в их воспитании.

Несмотря на ранние сообщения о том, что разногласия между бывшими партнерами были урегулированы, недавние события показывают, что проблемы остаются.

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На данный момент не ясно, будет ли Граймс требовать алименты от Маска на содержание детей. Кроме того, стало известно о третьем ребенке пары, ранее предполагалось, что у них всего двое детей.