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Известная певица Граймс решила подать иск в суд с целью признания своих родительских прав по отношению к троим детям, которых она родила от предпринимателя Илона Маска. Пара встречалась с 2018 по 2021 год, но их отношения не были оформлены законно.
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На протяжении последнего времени многие СМИ сообщали, что Илон Маск запретил Граймс видеться с их общими детьми, что привело к тому, что артистка не имеет возможности участвовать в их воспитании.
Несмотря на ранние сообщения о том, что разногласия между бывшими партнерами были урегулированы, недавние события показывают, что проблемы остаются.
На данный момент не ясно, будет ли Граймс требовать алименты от Маска на содержание детей. Кроме того, стало известно о третьем ребенке пары, ранее предполагалось, что у них всего двое детей.