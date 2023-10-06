Apple готовится к тестовому производству iPhone 16 в Чэнду, предполагая внести значительные улучшения в дизайн и технические характеристики по сравнению с предыдущей моделью.

Следуя за выпуском iPhone 15, Apple не собирается останавливаться на достигнутом и активно готовится к следующему этапу развития своих смартфонов. Согласно источникам, Apple уже развернула линию для тестового производства следующего поколения iPhone в китайском городе Чэнду. Планируется, что первые инженерные прототипы нового устройства увидят свет уже в декабре этого года.

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По некоторым данным, iPhone 16 обещает быть значительным шагом вперед в плане дизайна и технических характеристик. Одним из ключевых нововведений станет безрамочный дизайн, который сделает визуальный опыт использования устройства ещё более захватывающим. Кроме того, благодаря использованию передовых материалов, новый iPhone обещает быть легче и тоньше предыдущих моделей.

Что касается "начинки" устройства, ожидается, что iPhone 16 будет основан на новом процессоре Apple A следующего поколения, который предоставит ещё больше производительности. Более тонкие печатные платы, вероятно, помогут сделать устройство ещё более элегантным и компактным.

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Следует отметить, что реакция на iPhone 15 была разногласной, главным образом из-за отсутствия значительных инноваций и некоторых технических проблем. Вероятно, Apple стремится устранить эти недочеты с выпуском новой модели.