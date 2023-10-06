"Пятёрочка" вводит систему «запретительная касса», блокирующую продажу просроченных товаров, обеспечивая таким образом повышенную защиту потребителей.

Сеть магазинов "Пятёрочка", принадлежащая X5 Group, анонсировала запуск новшества в области обслуживания покупателей – систему, препятствующую продаже товаров с истёкшим сроком годности. Станислав Богданов, представитель X5 Group, поделился на форуме «Антиконтрафакт», что нововведение получило название «запретительная касса».

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Суть инновации заключается в автоматической блокировке попыток продажи просроченного товара. Работа системы основана на маркировке каждого товара. Таким образом, кассиры освобождаются от необходимости ручной проверки срока годности, что делает процесс обслуживания более быстрым и надёжным. В ближайшем будущем планируется расширение нововведения на все торговые площади "Пятёрочки" по стране.

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Этот шаг является частью стратегии компании по повышению качества обслуживания и защите потребителей от возможных негативных последствий потребления просроченных продуктов.