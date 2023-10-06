Технология 3D-печати продолжает революционизировать многие сферы науки и медицины. Создание функциональных тканей мозга может предложить новые перспективы в лечении заболеваний мозга и повреждений нервной системы.

Учёные достигли важного прорыва в биомедицинской науке, успешно создав ткани мозга с помощью 3D-принтера, используя капельную печать для формирования кортикальных колонн мозга. Для этого исследователи использовали человеческие индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, чтобы создать нейроны верхнего и глубокого слоев. Эти клетки были затем напечатаны с использованием 3D-принтера, формируя двухслойную ткань мозга.

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Напечатанные ткани продемонстрировали конкретные биомаркеры для каждого слоя и развили интегрированную сеть процессов. В качестве дальнейших экспериментов исследователи успешно внедрили эти ткани в мозг мыши. Этот процесс показал значительную структурную интеграцию между имплантом и хозяином, что подтверждается миграцией нейронов и появлением координированных осцилляций кальция на интерфейсе.

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Такой новый метод может стать инструментом для оценки различных лекарств и питательных веществ, которые могут способствовать интеграции тканей. Более того, он открывает дорогу к будущим персонализированным имплантационным лечениям, где 3D-ткани создаются из собственных стволовых клеток пациента. Этот подход может предложить новые перспективы в лечении заболеваний мозга и повреждений нервной системы.