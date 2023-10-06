Илон Маск обвиняет регулятор SEC в преследовании в связи с его покупкой Twitter, ныне известной как Х, и отказывается давать дополнительные показания по этому делу.





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Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, заявил о преследовании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с его покупкой социальной сети Twitter, которая ныне известна как Х. Маск был вызван для дачи показаний по этому вопросу в мае текущего года, но он отклонил этот вызов, обвинив Комиссию в попытке его преследования.

Маск и его адвокат требовали доступ ко всем «потенциально значимым» материалам расследования, включая информацию из недавно опубликованной биографии Маска. Несмотря на первоначальное согласие дать показания в сентябре, Маск отменил свое решение всего за два дня до намеченной даты.

SEC активно расследует деятельность Маска, пытаясь установить, нарушил ли он законы о ценных бумагах при покупке Twitter в 2022 году, а также анализирует все заявления, сделанные им в тот период.

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Адвокат Маска выразил недовольство постоянными вызовами своего клиента на дачу показаний, заявив: «SEC уже несколько раз принимала показания Маска в рамках этого ошибочного расследования. Этого достаточно».