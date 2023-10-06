Telegram интегрировал криптовалюту TON в свою платформу, что вызвало рост интереса к монете и было признано "событием месяца" аналитиками Binance Research.

Telegram, известный мессенджер с аудиторией в 800 миллионов пользователей, стал центром внимания после интеграции криптовалюты TON. Аналитики из Binance Research подчеркнули важность этого шага в своем последнем отчете, называя его "событием месяца".

реклама

Это сотрудничество представляется особенно значимым в свете растущего интереса к криптовалютам. Монеты TON и TRON показали замечательный рост в последнее время, увеличившись на 20% и 15% соответственно за месяц. Этот рост, по мнению экспертов, во многом обусловлен интеграцией TON в Telegram.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С таким масштабом пользователей, Telegram может стать ключевым фактором в продвижении и популяризации криптовалют среди обычных пользователей, усиливая интерес и ожидания от криптосообщества.