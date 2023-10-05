Intel готовится к запуску новой видеокарты Arc A580, которая конкурирует с моделями NVIDIA RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600.

Intel, известный производитель микропроцессоров, готовится к запуску нового игрока в области графических видеокарт - Arc A580. Этот продукт направлен на конкуренцию с популярными моделями, такими как NVIDIA RTX 3050 и AMD Radeon RX 6600.

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Согласно недавним данным, Intel решила повысить мощность своей новой карты с 175 Вт до 185 Вт. Такой шаг, по мнению компании, необходим для обеспечения конкурентоспособности на рынке видеокарт.

Arc A580 будет оснащена 24 Xe-ядрами, что делает ее уникальным продуктом в линейке A5. Однако только два производителя, Sparkle и ASRock, планируют выпустить видеокарты на базе A580.

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В то же время NVIDIA, кажется, двигается в другом направлении. По слухам, компания работает над выпуском менее мощной версии своей RTX 3050. Предполагаемое название этой модели - RTX 3050 6 ГБ. Эта карта будет иметь GPU GA107-325 и сниженную тактовую частоту в 1470 МГц, что, вероятно, приведет к уменьшению производительности на 20%.