NVIDIA представит обновлённую версию видеокарты RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти в 2024 году

NVIDIA, один из лидеров в сфере производства графических процессоров, готовится представить публике обновлённую версию своей видеокарты RTX 3050 в 2024 году. Это решение является ответом на текущие требования рынка.

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Новая версия карты будет основана на архитектуре Ampere с графическим процессором GA107-325-Kx. Этот процессор будет работать на частоте 1470 МГц, что на 17% меньше по сравнению с первоначальной моделью RTX 3050.

К тому же видеокарта получит 6 ГБ видеопамяти, что на 2 ГБ меньше, чем у первоначальной версии. Однако новая карта будет иметь 96-битную шину, в отличие от 128-битной у оригинальной модели.

Основным преимуществом новой версии RTX 3050 будет её уменьшенное энергопотребление. По оценкам, карта будет потреблять всего 70 Вт, в то время как оригинальная RTX 3050 с 8 ГБ потребляет 115 Вт.

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Старт производства этой модели запланирован на январь 2024 года, а старт продаж ожидается позже.