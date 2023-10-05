Иран анонсировал планы по отправке человека в космос в течение 5 лет. Основной задачей для реализации миссии является создание биокапсулы, испытания которой запланированы на ближайшие месяцы.

Внимание мирового сообщества приковано к Ирану, который объявил о своих планах отправить человека в космос в ближайшие пять лет. Это заявление было сделано министром информационно-коммуникационных технологий Исы Зарепурой.

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Для осуществления этой миссии Иран стоит перед задачей создания специализированной биокапсулы. Эта капсула будет обеспечивать безопасность человека в условиях космоса. Согласно источникам, разработка капсулы уже идет полным ходом, и первые испытания могут состояться в ближайшие месяцы.

Уверенность в своих словах подтверждается недавними успехами Ирана в космической области. Как недавно стало известно, страна успешно запустила свой военный спутник "Нур-3" на околоземную орбиту, который находится на высоте 450 км от поверхности Земли.

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Эти достижения указывают на стремление Ирана стать весомым игроком на международной космической арене.