Ядро Linux прекратило поддержку протокола RNDIS от Microsoft из-за проблем безопасности, связанных с этим старым протоколом для USB-устройств.

Протокол RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification), разработанный компанией Microsoft для добавления сетевой поддержки в USB-устройства, больше не будет активен в ядре Linux из-за своих уязвимостей.

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Этот протокол был создан в период, когда USB-устройства и их хост-системы считались доверенными. Однако с ростом потенциальных угроз и изменением цифровой среды, в которой работают современные устройства, RNDIS устарел, а вместе с тем, стал потенциально опасным.

Грег Кроа-Хартман, ответственный за стабильные версии ядра Linux, подчеркнул проблемы безопасности, связанные с RNDIS, и принял решение отключить все драйверы этого протокола в главном репозитории Linux на Git, делая их неактивными.

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Важно отметить, что технологии и протоколы, разработанные несколько десятилетий назад, могут не соответствовать современным стандартам безопасности, что подтверждается решением Linux относительно RNDIS.