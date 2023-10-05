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Mirakl
Великобритания взялась за создание атомных подводных лодок для Австралии
Министерство обороны Великобритании заключило контракт на проектирование и закупку атомных подводных лодок для Австралии в рамках соглашения AUKUS, в котором также участвуют США.

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Министерство обороны Великобритании подписало контракт на сумму 3,95 млрд фунтов стерлингов для детального проектирования и закупки атомных подводных лодок нового класса SSN-AUKUS. Этот проект реализуется в рамках международного соглашения AUKUS, в котором участвуют Великобритания, США и Австралия. Целью этого соглашения является модернизация Королевского военно-морского флота Австралии путем замены старого флота класса Collins на новейшие атомные ударные подводные лодки.

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Одним из ключевых моментов этого проекта является обмен технологиями между участниками соглашения. США и Великобритания передадут Австралии свои технологические разработки и знания в области атомного флота. Строительство новых подводных лодок начнется после завершения работ над последними лодками класса Astute.

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В рамках контракта также предусмотрено модернизация и расширение производственных мощностей завода BAE Systems и площадки Rolls-Royce Raynesway, где будут производиться ядерные реакторы для новых подводных лодок. Планируется, что новые подводные лодки будут оснащены современными технологиями и компонентами, общими для всех трех участников проекта.

#новости
Источник: ferra.ru
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