Samsung анонсировала Galaxy SmartTag 2, трекер с улучшенной автономностью, работающий исключительно с устройствами Samsung, выход которого запланирован на 10 октября.

Samsung представляет Galaxy SmartTag 2 — новейший трекер для поиска утерянных предметов. Этот миниатюрный гаджет, предназначенный для отслеживания потерянных или забытых вещей, работает в связке со смартфонами компании. В отличие от предыдущей версии, новый SmartTag оснащен улучшенным аккумулятором, который обеспечивает работу устройства в течение 700 дней без подзарядки.

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Одной из ключевых особенностей трекера является использование как Bluetooth, так и UWB технологий для точного определения местоположения пропавших предметов. Трекер также поддерживает технологию Bluetooth Low Energy, что позволяет ему работать на расстоянии до 120 метров.

Новинка получила стандарт защиты IP67, благодаря чему она устойчива к пыли и воде. Тем не менее, стоит помнить, что Galaxy SmartTag 2 разработан исключительно для совместимости с устройствами Samsung, исключая возможность использования с Google Find My Device для Android-устройств.

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Устройство появится на прилавках в двух цветах — черном и белом — уже 10 октября.