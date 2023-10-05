Япония ускоряет покупку 400 крылатых ракет "Томагавк" у США на год раньше плана.

В ответ на изменяющуюся геополитическую обстановку в регионе, Япония решает ускорить процесс приобретения крылатых ракет "Томагавк" от США. Переговоры между министрами обороны двух стран, Минору Кихарой и Ллойдом Остином, завершились соглашением о передаче 400 ракет на год раньше запланированного — в 2025 году.

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Хотя изначально Япония планировала приобрести 500 ракет, из-за ограниченных возможностей американского производства число было снижено. Интересный момент: не все ракеты будут новейшей модификации. Половина из них будет представлять собой модель Block IV, а оставшаяся часть — Block V.

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Эти крылатые ракеты предполагается установить на военно-морских кораблях Японии, оборудованных передовыми компьютерными системами слежения и наведения Aegis. Это усиление военного потенциала подчеркивает стратегическую важность партнерства между Японией и США, которое, как заявил Остин, является "нерушимым".