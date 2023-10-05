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Немецкий сервисный центр разработал инструмент для обхода антиремонтных ограничений Apple
Инструмент Nerd.Tool.1, разработанный немецкой мастерской Notebook Nerds, позволяет обойти антиремонтные блокировки Apple

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Немецкий изобретатель Стефан Штайнс (Stephan Steins) из дортмундской мастерской Notebook Nerds представил инструмент Nerd.Tool.1, предназначенный для обхода блокировок ремонта, установленных Apple для своих ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air. До этого момента замену определенных компонентов, таких как датчик угла наклона дисплея, могла проводить только сама компания Apple, так как для этого требовалась специализированная калибровка.

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Датчик угла наклона дисплея отвечает за автоматическое отключение экрана и перевод ноутбука в спящий режим при закрытии крышки. Неисправность датчика может привести к тому, что экран останется включенным даже при закрытой крышке, что уменьшает время автономной работы устройства и ускоряет износ аккумулятора.

С помощью Nerd.Tool.1 независимые ремонтные мастерские теперь могут самостоятельно проводить замену и калибровку датчика. Это обеспечивает пользователям больше вариантов ремонта и снижает зависимость от официальных сервисных центров Apple.

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Штайнс поделился своими планами продолжить разработку аналогичных инструментов для обхода других ограничений ремонта, установленных производителями, и подчеркнул, что его инициатива получила широкое признание в ремонтном сообществе.

#новости
Источник: ferra.ru
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