Инструмент Nerd.Tool.1, разработанный немецкой мастерской Notebook Nerds, позволяет обойти антиремонтные блокировки Apple

Немецкий изобретатель Стефан Штайнс (Stephan Steins) из дортмундской мастерской Notebook Nerds представил инструмент Nerd.Tool.1, предназначенный для обхода блокировок ремонта, установленных Apple для своих ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air. До этого момента замену определенных компонентов, таких как датчик угла наклона дисплея, могла проводить только сама компания Apple, так как для этого требовалась специализированная калибровка.

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Датчик угла наклона дисплея отвечает за автоматическое отключение экрана и перевод ноутбука в спящий режим при закрытии крышки. Неисправность датчика может привести к тому, что экран останется включенным даже при закрытой крышке, что уменьшает время автономной работы устройства и ускоряет износ аккумулятора.

С помощью Nerd.Tool.1 независимые ремонтные мастерские теперь могут самостоятельно проводить замену и калибровку датчика. Это обеспечивает пользователям больше вариантов ремонта и снижает зависимость от официальных сервисных центров Apple.

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Штайнс поделился своими планами продолжить разработку аналогичных инструментов для обхода других ограничений ремонта, установленных производителями, и подчеркнул, что его инициатива получила широкое признание в ремонтном сообществе.