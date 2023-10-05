Новый 3D-принтер от Peopoly, Magneto X, использует магнитные двигатели, чтобы достичь выдающейся скорости печати 800 мм/с, поддерживает открытые прошивки и обладает модифицируемой конструкцией

На недавнем фестивале East Coast RepRap компания Peopoly демонстрировала свой новейший прототип 3D-принтера — Magneto X. Эта модель отличается от других своими габаритами рабочего пространства (400 x 300 x 300 мм) и поразительной скоростью печати в 800 мм/с, которую реализует благодаря магнитным линейным двигателям — технологии, чаще всего применяемой в станках с числовым программным управлением (ЧПУ).

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Magneto X также обладает максимальным ускорением в 22 000 мм/с^2, что позволяет ему опередить своих конкурентов, в частности, модели Core XY. Поддержка сообщества разработчиков также находится в приоритете для Peopoly, что подтверждается совместимостью принтера с прошивками Klipper и OrcaSlicer.

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Пользователи будут рады узнать, что принтер позволяет использовать сопла V6 от E3D, что расширяет возможности для доработок. Кроме того, Magneto X не требует подключения к облачным системам, что обеспечивает сохранность и конфиденциальность пользовательских данных.