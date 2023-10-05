ИИ столкнулся с угрозами из-за проблем в цепочках поставок чипов, доминирования Nvidia и зависимости от ПО с открытым кодом

Текущая ситуация в области цепочек поставок чипов и программного обеспечения с открытым исходным кодом может привести к проблемам для искусственного интеллекта (ИИ).

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Проблемы с поставками чипов связаны с высоким спросом и доминированием одного производителя — компании Nvidia, чье производство находится на Тайване. Это ставит под угрозу множество компаний, особенно если учитывать текущие геополитические тенсии.

При этом, по мнению экспертов, применение закона CHIPS Act в США, направленного на расширение производства полупроводников, не принесет быстрых результатов из-за затяжного процесса распределения средств.

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Также угрозы ИИ связаны с зависимостью от программного обеспечения с открытым исходным кодом. Все это создает неопределенность для компаний, которые активно интегрируют ИИ в свои бизнес-процессы.