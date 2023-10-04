В США впервые оштрафовали компанию за космический мусор Провайдер просто спустил спутник на низкую орбиту

Впервые в истории Соединенных Штатов Америки, провайдеру интернет-услуг Dish Network был наложен штраф в размере $150 тысяч за нарушение правил обращения с космическим мусором. Федеральная комиссия по связи США (FCC) вынесла это решение 3 октября.

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Штраф был применен в отношении компании Dish Network, которая не выполнила обязанность спустить с орбиты свой спутник EchoStar-7, который находился в космосе уже около 20 лет. Вместо этого компания просто переместила спутник на "орбиту захоронения," спустив его на низкую высоту, что создало реальную угрозу для орбитального мусора.

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Этот штраф становится значимым прецедентом, подчеркивая необходимость соблюдения правил обращения с орбитальным мусором, особенно в свете увеличивающегося числа операций в космосе и развития космической экономики. Лойан А. Эгал, глава бюро правоприменения FCC, отметил, что это "прорывное урегулирование" демонстрирует, что FCC обладает сильными правоприменительными полномочиями и готова обеспечивать соблюдение правил важных для управления орбитальным мусором.