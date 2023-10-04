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Kia и Hyundai подтверждают, что останутся в России до конца 2023 года
Корейские автомобильные гиганты, Kia и Hyundai, продолжат свою деятельность в России до конца 2023 года

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Корейские автомобильные гиганты, Kia и Hyundai, подтвердили свои намерения продолжать работу в России как минимум до конца 2023 года. Эта новость стала предметом обсуждения после сообщения от Telegram-канала No Limits, который, ссылаясь на автомобильных дилеров, утверждает, что российские филиалы этих автопроизводителей не планируют закрываться в ближайшем будущем.

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Следует отметить, что на данный момент подробности и конкретные планы этих компаний в России остаются неизвестными. Несмотря на нестабильность на автомобильном рынке России и другие сложности, Kia и Hyundai пока остаются активными участниками рынка и продолжают обслуживать своих клиентов.

Ранее существовали попытки поставки корейских автомобилей в Россию через параллельный импорт. Однако из-за высоких расходов, сложной логистики и длительных сроков доставки от этой идеи пришлось отказаться.

Тем не менее, официальные представители компаний подчеркивают, что все гарантийные обязательства по уже проданным автомобилям по-прежнему поддерживаются, и они предоставляют сервисный ремонт для своих клиентов.

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Сейчас ситуация на рынке автомобилей в России остается сложной, и многие автопроизводители сталкиваются с различными вызовами. Время покажет, какие конкретные шаги предпримут Kia и Hyundai после окончания текущего года в России.

#новости
Источник: ferra.ru
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