Microsoft сообщает об улучшении доступности ускорителей NVIDIA для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений

На конференции Code Conference, технический директор Microsoft, Кевин Скотт, объявил, что доступ к ускорителям компании NVIDIA для задач искусственного интеллекта (ИИ) и высокопроизводительных вычислений (HPC) становится менее сложным, чем несколько месяцев назад. Согласно информации от портала Tom's Hardware, проблема с доступностью и поставками активно решается производителем.

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Ранее спрос на ускорители значительно превышал предложение от всех производителей. Несмотря на то, что дефицит пока ещё не исчез, ситуация постепенно улучшается с каждой неделей. Крупные технологические компании, включая Microsoft, активно вступили в рынок ИИ-продуктов, что стало основной причиной роста спроса на ускорители NVIDIA в 2023 году, при этом акции компании выросли на 190% с начала года.

NVIDIA также объявила о планах увеличить объемы поставок в следующем году, что должно способствовать уменьшению дефицита. Следует отметить, что трафик популярного чат-бота ChatGPT от OpenAI снизился в последние три месяца. OpenAI использует облачную платформу Microsoft Azure, и эта платформа справляется с нагрузкой лучше благодаря улучшению поставок ускорителей.

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Кевин Скотт не прокомментировал слухи о разработке Microsoft собственных ИИ-чипов, но подтвердил, что компания активно работает над полупроводниковыми проектами и инвестирует в них. Он также подчеркнул, что NVIDIA остается важным партнером Microsoft в области ИИ, но компания будет выбирать наилучшие решения для своих систем, независимо от их происхождения.