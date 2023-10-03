Европейские телекоммуникационные компании призывают Еврокомиссию обязать крупные технологические компании внести справедливый вклад в развитие сетей

Крупнейшие телекоммуникационные компании Европы, среди которых BT, Deutsche Telekom и Telefónica, обратились к Европейской комиссии с призывом внести изменения в способ финансирования телекоммуникационной инфраструктуры. В открытом письме, направленном Еврокомиссии и членам Европарламента, главы этих компаний выразили обеспокоенность тем, что технологические гиганты, такие как Google, Facebook и другие, получают значительную выгоду от сетей, но не делают соразмерных вкладов в их развитие.

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По данным компаний-подписантов письма, каждый год объем данных в сети увеличивается в среднем на 20-30%, и это требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру для обеспечения стабильного и высокоскоростного интернет-соединения. Однако, согласно компаниям, крупные технологические корпорации отказываются делать справедливый финансовый вклад в это развитие, утверждая, что они уже инвестируют в инфраструктуру, такую как подводные кабели и дата-центры.

Чтобы решить эту проблему и обеспечить более сбалансированное финансирование, авторы письма предложили взимать плату с крупнейших генераторов интернет-трафика, таким образом направляя дополнительные средства в развитие цифровой инфраструктуры Европейского союза. Этот шаг становится особенно актуальным, учитывая заявление Еврокомиссии о необходимости дополнительных 200 миллиардов евро для развертывания 5G сетей во всех населенных пунктах и обеспечения гигабитного интернет-покрытия по всей Европе к 2030 году.

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Это обращение телекоммуникационных компаний подчеркивает нарастающее беспокойство по поводу финансирования развития цифровой инфраструктуры и необходимости справедливого распределения бремени между различными секторами технологической индустрии.