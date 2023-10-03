Европейская комиссия объявила о запуске тендера на разработку методов оценки воздействия майнинга криптовалют на окружающую среду и климат.

Европейская комиссия исследует воздействие добычи криптовалют на окружающую среду и климат, проводя тендер на разработку методов оценки.

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С ростом интереса к криптовалютам и майнингу в Европе возникают опасения относительно их потенциального негативного воздействия на климатические цели, установленные в Парижском соглашении. Тендер получил название "Разработка методологии и стандартов устойчивости для смягчения воздействия криптоактивов на окружающую среду" и имеет бюджет в размере 800 тысяч евро.

Европейская комиссия указывает, что существуют данные, свидетельствующие о потенциальном вреде, который криптовалюты могут причинить климату и окружающей среде.

Оценка будет включать в себя анализ механизмов консенсуса, используемых в сетях криптовалют для проверки транзакций. Это исследование призвано помочь понять масштаб проблемы и разработать стратегии для смягчения негативных последствий добычи криптовалют.

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С целью более точной оценки влияния криптовалют на природу и климат, Европейская комиссия предпримет шаги по разработке устойчивых методов и стандартов.