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Mirakl
Европа проводит исследование вреда майнинга криптовалют для природы и климата
Европейская комиссия объявила о запуске тендера на разработку методов оценки воздействия майнинга криптовалют на окружающую среду и климат.

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Европейская комиссия исследует воздействие добычи криптовалют на окружающую среду и климат, проводя тендер на разработку методов оценки.

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С ростом интереса к криптовалютам и майнингу в Европе возникают опасения относительно их потенциального негативного воздействия на климатические цели, установленные в Парижском соглашении. Тендер получил название "Разработка методологии и стандартов устойчивости для смягчения воздействия криптоактивов на окружающую среду" и имеет бюджет в размере 800 тысяч евро.

Европейская комиссия указывает, что существуют данные, свидетельствующие о потенциальном вреде, который криптовалюты могут причинить климату и окружающей среде.

Оценка будет включать в себя анализ механизмов консенсуса, используемых в сетях криптовалют для проверки транзакций. Это исследование призвано помочь понять масштаб проблемы и разработать стратегии для смягчения негативных последствий добычи криптовалют.

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С целью более точной оценки влияния криптовалют на природу и климат, Европейская комиссия предпримет шаги по разработке устойчивых методов и стандартов.

#новости
Источник: ferra.ru
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