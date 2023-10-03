Компания Nintendo объявила, что поддержка оригинальной консоли Nintendo Switch завершится через год после выпуска новой модели, Nintendo Switch 2

Компания Nintendo объявила, что она намерена завершить поддержку оригинальной карманной консоли Nintendo Switch в течение года после выпуска новой модели. Генеральный директор Nintendo, Шунтаро Фурукава, подтвердил, что компания будет сосредотачиваться на текущем бизнесе Nintendo Switch до марта 2024 года.

реклама

Однако важно отметить, что Nintendo не собирается полностью отказываться от оригинальной консоли. По словам главы компании, они продолжат поддерживать актуальную модель Nintendo Switch и в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2024 года и завершится в марте 2025 года.

Ранее появилась информация от инсайдеров о том, что Nintendo планирует выпустить Nintendo Switch 2 весной 2024 года. Это намекает на то, что компания склоняется к отходу от оригинальной версии в пользу более новой модели.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Nintendo остается одним из ключевых игроков на рынке игровых консолей, и их стратегия обновления консолей может повлиять на игровую индустрию в будущем.