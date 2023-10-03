LiquidStack представила модульные иммерсионные СЖО-платформы для edge-приложений

Компания LiquidStack, специализирующаяся на системах погружного охлаждения, анонсировала новые модульные решения MicroModular и MegaModular, предназначенные для периферийных приложений.

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MicroModular включает один модуль DataTank 48U, в то время как MegaModular может вмещать до шести DataTank 48U. Эти системы обеспечивают более эффективное охлаждение, чем традиционные системы воздушного охлаждения, при этом потребляя значительно меньше электроэнергии — на 41% меньше.

Разработанные в сотрудничестве с Trane Technologies, модульные решения имеют ёмкость от 250 кВт до 1,5 МВт и обеспечивают высокую отказоустойчивость на уровне Tier III. Коэффициент PUE (Power Usage Effectiveness) составляет всего 1,02, что делает их высокоэффективными.

Установка MicroModular и MegaModular занимает всего несколько недель, в то время как традиционные методы могут потребовать месяцы и даже годы. Кроме того, эти системы могут повторно использовать выделяемое тепло. Они также включают средства обнаружения пожара и освещение, а также предлагают дополнительные опции безопасности и противопожарной защиты.

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Решения LiquidStack могут быть применены в различных отраслях, включая телекоммуникации, колокейшн, гибридные облачные вычисления и многое другое. Они также идеально подходят для модернизации существующей инфраструктуры центров обработки данных.