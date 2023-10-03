Microsoft объявила о завершении расширенной поддержки для серверных операционных систем Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2

Microsoft официально объявила о завершении расширенной поддержки для серверных операционных систем Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 с даты 10 октября 2023 года. Эта новость означает, что пользователи этих программных платформ больше не будут получать обновления безопасности и патчи от Microsoft для своих серверов, что может оставить их инфраструктуру уязвимой перед потенциальными угрозами и атаками.

реклама

С прекращением поддержки пользователи Windows Server 2012 и 2012 R2 теперь столкнутся с несколькими рисками. Во-первых, отсутствие обновлений безопасности может сделать их серверы подверженными новым уязвимостям и вредоносным программам. Во-вторых, они могут столкнуться с проблемами с соблюдением регуляторных требований и нормативов безопасности, что может повлечь за собой штрафы и правовые последствия.

Для минимизации рисков и обеспечения стабильной и надежной работы серверных систем, Microsoft настоятельно рекомендует своим заказчикам обновить свои операционные системы до актуальных версий, таких как Windows Server 2019 или Windows Server 2022. Обновление поможет пользователям не только обеспечить безопасность и надежность своих серверов, но и получить доступ к последним функциям и улучшениям, предлагаемым новыми версиями операционных систем.

Однако Microsoft также понимает, что не все организации могут моментально перейти на новые версии из-за различных ограничений, включая бюджетные и временные ограничения. Для таких случаев компания предлагает программу платных обновлений в рамках Extended Security Updates (ESU), которая будет доступна организациям в течение трех лет после окончания расширенной поддержки. Это позволит пользователям получить дополнительное время для планирования и выполнения обновлений.

В качестве альтернативы, Microsoft также предлагает миграцию серверов в облачное окружение Azure. Компания обещает предоставить доступ к службе Extended Security Updates без дополнительной платы для клиентов, которые выберут облачное решение. Это может быть выгодным вариантом для тех, кто хочет обеспечить бесперебойную поддержку своих серверных систем, минимизируя при этом затраты на обновление физического оборудования.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это объявление о завершении поддержки Windows Server 2012 и 2012 R2 свидетельствует о необходимости постоянного обновления серверных систем для обеспечения безопасности и надежности корпоративной инфраструктуры.