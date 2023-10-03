Производитель инфраструктурного ПО "Астра" планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в ближайшем будущем

Производитель инфраструктурного программного обеспечения "Астра" объявил о своих планах провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в ближайшем будущем. Ранее компания "Астра" впервые представила свои финансовые результаты в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), что подтолкнуло к мнению о возможности готовности компании к IPO. Теперь же компания открыто заявила о своих намерениях.

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Илья Сивцев, генеральный директор ГК "Астра", подчеркнул важность этого шага, называя его "логичным и закономерным". Он выразил уверенность в продолжении успешного развития компании и достижении поставленных целей. Генеральный директор подчеркнул, что IPO на Московской бирже будет мотивирующим фактором для сотрудников, а также подтверждением стабильности и устойчивости бизнеса "Астры" для заказчиков.

Это предстоящее IPO будет первым среди российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения и будет охватывать всего 5% акций компании. Тем не менее, существующие акционеры сохранят преобладающую долю акций и будут активно участвовать в дальнейшем развитии бизнеса.

Согласно финансовому отчету за первое полугодие 2023 года, выполненному в соответствии с МСФО, "Астра" продемонстрировала внушительные результаты. Выручка компании составила 3,11 миллиарда рублей, что превышает результаты первого полугодия 2022 года более чем в три раза. Чистая прибыль "Астры" за тот же период составила 1,163 миллиарда рублей, в сравнении с 0,497 миллиарда рублей в предыдущем году.

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Этот шаг подтверждает интерес инвесторов к российскому рынку инфраструктурного программного обеспечения и может способствовать его дальнейшему развитию.