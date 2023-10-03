Илон Маск, глава компании Tesla, решил порадовать своих поклонников необычным способом.

Илон Маск, великий предприниматель и глава Tesla, снова поразил своих поклонников нестандартным подходом. На этот раз он провел прямую трансляцию игры Diablo IV на платформе X (предыдущее название - Twitter). Это событие привлекло внимание не только игроков, но и всех, кто следит за деятельностью Маска.

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Сам стрим длился более чем 50 минут и являлся своеобразным тестом возможностей передачи данных на платформе X. Однако это был не просто технический эксперимент. Илон Маск выбрал для прохождения подземелье в игре с уровнем сложности 69, что добавило интересу к стриму.

Несмотря на тестовый характер мероприятия, стрим привлек огромное количество зрителей. В пике трансляции на игру Маска смотрели одновременно 1300 человек, а к концу стрима общее число наблюдателей превысило 20 000 человек.

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Это событие вызвало удивление и интерес у фанатов Илона Маска, демонстрируя его уникальные интересы и способность приносить неожиданные сюрпризы своей аудитории.