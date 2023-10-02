Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 стала самой популярной у пользователей Steam

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 стала лидером среди видеокарт, используемых геймерами на платформе Steam, это следует из сентябрьской статистики, опубликованной магазином Steam, принадлежащим компании Valve.

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Согласно отчету, в сентябре GeForce RTX 3060 от Nvidia стала самой распространенной видеокартой среди пользователей Steam. Она была обнаружена в компьютерах 6,27% геймеров, что составляет увеличение на 1,4% по сравнению с августом.

На втором месте оказалась видеокарта GTX 1650, с долей в 4,78%, включая как настольные, так и мобильные версии этой модели. Однако, если рассматривать только настольные карты, то RTX 3060 опережает GTX 1650 более чем в два раза.

Третье место заняла еще одна видеокарта от Nvidia, RTX 2060, с долей в 4,69%. Эта модель обогнала GTX 1060, которая долгое время была самой популярной видеокартой среди пользователей Steam.

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Важно отметить, что несмотря на постоянные обновления и улучшения в операционной системе Windows 11, она занимает второе место по популярности среди пользователей Steam, составляя 37,4%. При этом за последний месяц количество пользователей этой версии уменьшилось на почти 1,8%. Наиболее популярной операционной системой остается Windows 10, с долей в 57,9%, которая выросла на 1,9% за последний месяц.