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Mirakl
Apple признает проблемы с перегревом iPhone 15 Pro и 15 Pro Max
Apple признала перегрев iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но обвинила в этом и сторонние приложения

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Производитель смартфонов Apple признал, что новые модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвержены перегреву, но в качестве основной причины указал программные ошибки и проблемы со сторонними приложениями. Эта новость, возможно, не удивит многих, учитывая историю подобных событий с прошлыми выпусками устройств от Apple.

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Компания пояснила, что в первые дни после настройки нового устройства пользователи могут ощущать, что оно становится горячим на ощупь. Это связано с увеличенной фоновой активностью, вызванной программными ошибками в последней версии операционной системы iOS 17 и некоторыми сторонними приложениями, которые перегружают систему.

Важно отметить, что Apple уверяет, что данная проблема не связана с аппаратной частью iPhone 15 Pro. Новый дизайн устройств обеспечивает более эффективное рассеивание тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.

Компания обещает, что предстоящее программное обновление не повлечет снижение производительности процессора в этих моделях и что проблема не представляет серьезной угрозы для долгосрочной производительности iPhone.

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За последнее время множество пользователей в социальных сетях и службе поддержки Apple выразили недовольство из-за чрезмерного нагрева своих новых iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

#новости
Источник: bloomberg.com
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