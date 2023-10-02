Первую ракету "Ангара-А5В" запустят после летных испытаний нового разгонного блока КВТК, которые состоятся не ранее 2028 года

Космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, занимающийся разработкой ракетно-космической техники в России, объявил о планах по созданию тяжёлой ракеты «Ангара-А5В» и назвал сроки её первого запуска. Генеральный директор центра, Алексей Варочко, поделился информацией, согласно которой первая ракета «Ангара-А5В» отправится в космос после 2028 года.

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Этот значительный шаг в развитии космической технологии становится возможным после завершения лётных испытаний нового разгонного блока КВТК (Кислородно-Водородный Тяжёлый Космический блок). Блок КВТК будет использовать топливную пару кислород-водород и будет ключевым компонентом для достижения целей ракеты «Ангара-А5В». Начало изготовления лётного образца КВТК запланировано на 2028 год.

Ранее сообщалось, что лётные испытания тяжёлой ракеты «Ангара-А5В» на космодроме Восточный планируются на 2027 год. Таким образом, после успешной отработки разгонного блока КВТК в 2028 году, ожидается первый запуск ракеты «Ангара-А5В».

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«Ангара» - это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, и «Ангара-А5В» представляет собой модификацию с повышенной грузоподъемностью.