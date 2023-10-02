Государственная Дума России приобрела 1800 лицензий на российские аналоги операционной системы Windows (Astra Linux) и офисного пакета Microsoft Office (МойОфис) для депутатов и сотрудников аппарата, потратив на это 52,5 миллиона рублей.

Государственная Дума России сделала заметный шаг в направлении перехода на отечественное программное обеспечение, закупив 1800 лицензий на российские аналоги операционной системы Windows и офисного пакета Microsoft Office. Общая стоимость данной закупки составила 52,5 миллиона рублей.

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Из этой суммы, значительная часть, а именно 23,1 миллиона рублей, была направлена на приобретение лицензий для российской версии офисного пакета Microsoft Office, известной как "МойОфис". Оставшиеся 29,3 миллиона рублей были потрачены на лицензии операционной системы Astra Linux.

На текущий момент переход на отечественное программное обеспечение произошел среди сотрудников четырех управлений Государственной Думы. Однако в планах на будущее - перевести на российский софт всю структуру аппарата Думы, а также депутатов и сотрудников фракций.

Это решение было принято на фоне обострения санкционных мер и дискуссий о возможных правовых последствиях использования пиратского программного обеспечения из стран, поддерживающих санкции против России.

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Несмотря на активное тестирование и внедрение отечественного программного обеспечения в 2022 году, процесс полного перехода на него может потребовать времени и усилий.