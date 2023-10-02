Японская компания Atex Co. представила инновационное устройство для комфортного отдыха в офисе, которое можно установить прямо на рабочем столе

Компания Atex Co. из Японии представила инновационное устройство, которое может изменить способ отдыха в офисе. Новая разработка, именуемая «Gogo no Makura» или «Подушка для дневного сна», представляет собой портативную подушку, спроектированную специально для тех, кто желает расслабиться и вздремнуть прямо за рабочим столом.

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Основной идеей создания этой уникальной подушки было обеспечение комфортного и эффективного отдыха в условиях офисной среды. Предполагается, что данное устройство поможет избежать возможных негативных последствий, таких как напряжение в плечах и онемение рук, которые могут возникнуть у людей, склонных задремывать, опустив голову на стол.

«Gogo no Makura» обладает инновационной конструкцией, предоставляя идеальную поддержку головы и других частей тела во время сна за рабочим столом. Она также имеет специальное отверстие для дыхания, что не только обеспечивает комфорт, но и предотвращает появление отпечатков на лице.

Это устройство, размером 31 x 24 см, можно легко установить на столе, и оно гарантирует надежную поддержку лица и груди без создания давления на руки. По сути, подушка «Gogo no Makura» объединяет в себе принципы комфорта и эффективности, позволяя людям отдыхать и восстанавливать силы в течение рабочего дня.

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Интересно, что данное устройство было представлено на краудфандинговой платформе и привлекло внимание 490 инвесторов, что свидетельствует о большом спросе на такие инновационные решения. Подушка «Gogo no Makura» будет доступна для приобретения с 15 октября по рекомендованной розничной цене 5800 рублей, предоставляя широким массам возможность насладиться комфортным дневным сном прямо на рабочем месте.