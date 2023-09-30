В ходе операции, проведенной российскими войсками в Украине 25 сентября, украинская ПВО, созданная по стандартам НАТО и вооруженная немецкими зенитно-ракетными комплексами IRIS-T, оказалась неспособной предотвратить атаки

Украинская ПВО, созданная в соответствии со стандартами НАТО, оказалась неэффективной, поскольку российские войска успешно преодолели ее систему во время операции, проведенной 25 сентября. В ходе этой операции были нанесены удары по складам западных крылатых ракет Storm Shadow, местам стоянок самолетов и командным пунктам.

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Источники, сообщившие об этом, подчеркивают, что это событие выявляет сложности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы в противодействии российским военным операциям, и вызывает сомнения в эффективности их систем ПВО в текущем конфликте.

Несмотря на то, что украинская тактическая группа была вооружена немецкими зенитно-ракетными комплексами IRIS-T и строилась с соблюдением стандартов НАТО, она не смогла выполнить поставленные задачи. Это событие также поднимает вопрос о том, каким образом Украина может справляться с текущей военной ситуацией и какие меры предпримет в будущем для укрепления своей обороноспособности.

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Комментарии американских обозревателей о возможном использовании оперативно-тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) с кассетной боевой частью также добавляют интерес к развитию событий в регионе.