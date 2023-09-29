AMD переманила бывшего руководителя отдела ИИ из Intel, Джона Рэйфилда, что может ускорить разработку новых ИИ-ускорителей и технологий в компании

Компания AMD, известная своими инновационными решениями в области процессоров и видеокарт, сделала серьезный шаг в сторону укрепления своего положения на рынке ИИ, переманив бывшего вице-президента Intel, Джона Рэйфилда. По информации от CRN, Рэйфилд, ранее руководивший разработкой систем искусственного интеллекта для ускорения работы процессоров Meteor Lake в Intel, теперь займет пост корпоративного вице-президента AMD по ИИ-кремнию.

реклама

Это перемещение произошло после того, как AMD представила свои процессоры Ryzen 7040HS (Phoenix) с встроенным ИИ-ускорителем Ryzen AI Engine ранее в этом году. Следует отметить, что аналогичные процессоры Intel Meteor Lake планируется выпустить только в декабре 2023 года. Переход Рэйфилда в AMD может значительно ускорить разработку и выпуск новых ИИ-ускорителей и технологий.

Кроме того, Рэйфилд не является единственным специалистом в области ИИ, покинувшим Intel. Как сообщалось ранее, Кавита Прасад, ранее руководившая стратегией Intel в сфере ИИ на серверном направлении, перешла на работу в Amazon Web Services.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эти кадровые перестановки могут указывать на активное стремление AMD укрепить свои позиции в сфере искусственного интеллекта и продолжить конкуренцию с гигантами индустрии, такими как Intel и NVIDIA.