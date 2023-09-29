Проблема с зарядкой встречается у владельцев iPhone 15, когда вместо зарядки своего аккумулятора, смартфон начинает заряжать подключенные к нему внешние аккумуляторы

Владельцы новейшего iPhone 15 столкнулись с неожиданным сценарием, когда их смартфоны начали заряжать подключенные к ним внешние аккумуляторы вместо того, чтобы заряжаться от них. Эта проблема была выявлена после того, как несколько пользователей поделились своим опытом на платформе Reddit.

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Ситуация казалась весьма странной, поскольку внешние аккумуляторы, такие как Anker PowerCore Slim 10k PD, подключенные через порт USB-C, не заряжали iPhone, но, наоборот, заряжались от него. Представляется, что реверсивная проводная зарядка, новая функция, введенная в серии iPhone 15, работает не совсем так, как это было задумано.

Представители компании Anker подтвердили проблему и установили, что она исчезает, если использовать порт USB-A для зарядки вместо порта USB-C. Они также сообщили, что проводят тестирование своих аккумуляторов, чтобы выявить и исправить этот недостаток, обеспечив тем самым более надежное и эффективное зарядное решение для пользователей iPhone 15.

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Этот инцидент подчеркивает те технические сложности и недоразумения, которые могут возникнуть с введением новых технологий зарядки, особенно когда стандарты и протоколы между различными устройствами и аксессуарами продолжают эволюционировать.