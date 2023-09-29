Исследование IDC показало, что 76% руководителей ИТ-отделов считают компьютеры Mac более безопасными по сравнению с другими устройствами

Согласно недавнему исследованию, проведенному аналитической компанией IDC с поддержкой Apple, большинство ИТ-специалистов отдают предпочтение компьютерам Mac благодаря их безопасности. 76% руководителей IT-отделов отметили, что считают компьютеры Mac более надежными по сравнению с другими устройствами. При этом, как указывается в отчете, 47% компаний планируют расширить использование продукции Apple в своих ИТ-подразделениях.

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Одним из аспектов, по которым Mac обходит конкурентов, является простота развертывания и управления, что подчеркнули 36% опрошенных. Безопасность устройств Apple обеспечивается благодаря различным API-интерфейсам управления, а также функциям, таким как Touch ID и интеграция идентификаторов. К тому же, macOS предлагает многоуровневую защиту приложений от сторонних разработчиков, а также возможность ограничивать установку программ только из Mac App Store, что минимизирует риски заражения вредоносным ПО.

Быстрое распространение обновлений и патчей безопасности также было отмечено как важный аспект в поддержании высокого уровня безопасности системы.

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Развернутые результаты исследования подтверждают, что стремление компаний к улучшению безопасности и упрощению управления ИТ-инфраструктурой ведет к увеличению популярности продукции Apple в корпоративном секторе.