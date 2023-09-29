Вредоносная реклама использует ИИ Bing для распространения вредоносного ПО при запросах на скачивание утилиты "Advanced IP Scanner"

В последнее время была выявлена вредоносная рекламная кампания, использующая искусственный интеллект поисковика Bing для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО). При запросе на скачивание утилиты "Advanced IP Scanner" через Bing, чат-бот предлагает ссылку для загрузки. Несмотря на то, что после клика по этой ссылке сначала появляется реклама, а затем пользователь перенаправляется на легитимный сайт для скачивания, в некоторых случаях обнаружены вредоносные рекламные объявления, ведущие на сайты с вредоносным ПО.

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Хотя конкретная цель этой вредоносной кампании до сих пор неизвестна, в прошлом подобные атаки имели целью распространение программ-шпионов или троянских программ, предоставляющих злоумышленникам удаленный доступ к учетным записям пользователей или корпоративным сетям. Это ставит под угрозу личные и корпоративные данные пользователей.

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Эксперты настоятельно рекомендуют пользователям проявлять осторожность и дважды проверять легитимность ссылок перед тем, как переходить по ним, чтобы избежать возможного заражения вредоносным ПО. Важность осознания рисков и предосторожности в цифровом мире не может быть недооценена, учитывая возрастающее число угроз в интернете.