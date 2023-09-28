Intel готовится к запуску процессорного завода в Ирландии для массового производства чипов по технологии Intel 4, ранее известной как 7-нм процесс

Компания Intel объявила о скором запуске своего процессорного завода в ирландском городе Лейкслип, где начнётся массовое производство полупроводниковых изделий по передовой технологии Intel 4. Эта технология ранее была известна как 7-нм процесс, но переименована в Intel 4 в рамках стратегии соответствия отраслевым стандартам и улучшения конкурентоспособности на мировом рынке.

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Согласно анализу, проведённому исследовательской компанией IC Knowledge, технология Intel 4 выходит вперёд 5-нм процесса TSMC и сравнима с 3-нм технологией других ключевых игроков в отрасли. Основное новшество заключается в применении технологии EUV (экстремальное ультрафиолетовое излучение) для производства полупроводников, что становится значимым шагом на пути расширения производства в Европе.

На торжественном мероприятии 29 сентября генеральный директор Intel Пэт Гелсингер вместе с другими руководителями компании официально объявят о начале крупносерийного производства по технологии Intel 4. Данная технология откроет дорогу для создания высокотехнологичных продуктов, включая процессоры для искусственного интеллекта, ПК и микросхемы для центров обработки данных, обеспечивая Intel твердые позиции на полупроводниковом рынке.

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В планах Intel использование EUV-технологии не только в Ирландии, но и на производственных площадках в США, Тайване, Южной Корее и, в последствии, в Японии, что делает этот шаг частью глобальной стратегии компании в направлении инноваций и развития передовых технологий.