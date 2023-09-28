Покемоны и музей Ван Гога объединяются для уникального партнерства
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Компания Pokémon Company объявила о своем сотрудничестве с Музеем Ван Гога в честь 50-летнего юбилея музея. Это уникальное партнерство призвано познакомить молодых художников с творчеством Винсента Ван Гога и подчеркнуть его влияние на японское искусство.
В рамках сотрудничества в музее будут организованы различные акции, которые помогут посетителям глубже познакомиться с работами Ван Гога и узнать о их истории. Тем, кто не сможет посетить музей лично, будет предложена возможность пройти онлайн-экскурсию.
Одним из главных моментов сотрудничества станет выпуск специальной промо-карты "Пикачу в серой войлочной шляпе". Эти промо-карты будут доступны не только в музее, но и в Pokémon Center для тех, кто не сможет посетить музей.
Сотрудничество между Pokémon и Музеем Ван Гога продлится с 28 сентября 2023 года по 7 января 2024 года. Билеты на выставку уже доступны для приобретения на официальном сайте музея.
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