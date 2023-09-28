ВКонтакте представила обновленный видеосервис "VK Видео", обеспечив значительное ускорение загрузки и кеширования видео благодаря расширению своей CDN-сети до 100 узлов и 10 тысяч серверов.

Компания ВКонтакте представила обновленный видеосервис "VK Видео", обеспечив высокую скорость загрузки и кеширования видео благодаря расширению своей CDN-сети (сети доставки контента).

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Согласно заявлению Федора Ежова, директора по видеосервисам VK, на мероприятии было сообщено, что сеть для доставки видеоконтента теперь включает более 100 узлов, хотя эту информацию представители компании позже не подтвердили Forbes. Тем не менее, источник, знакомый с IT-инфраструктурой ВКонтакте, подтвердил, что CDN-сеть VK действительно теперь насчитывает 10 тысяч серверов и 100 узлов.

Такое расширение инфраструктуры позволяет "VK Видео" значительно ускорить загрузку "тяжелых" видеофайлов и увеличить скорость кеширования контента почти в два раза. Всё это в совокупности обещает пользователям более быстрый и качественный доступ к видеоконтенту на платформе.

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Уже в конце марта VK анонсировала свои планы по расширению CDN-сети. Согласно источнику Forbes из оператора связи, возможно, расширение CDN-сети VK является превентивной мерой для обеспечения более надежного и быстрого доступа к видеоконтенту в случае возможных блокировок внешних видеоплатформ, таких как YouTube.