Российское правительство рассматривает возможность введения компенсаций для граждан в случае утечек их персональных данных

Российское правительство рассматривает идею введения денежных компенсаций для граждан в случае утечки их персональных данных в интернет. Это предложение было поддержано Правительственной комиссией по законодательной деятельности и предполагает введение штрафов для компаний за утечки данных, а также возможность компенсации для пострадавших.

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Парламентарии разработали законопроект, который включает штрафы в размере до 3% годовой выручки компании, но не более 500 миллионов рублей. Кроме того, предложено ввести компенсации для пострадавших от утечек данных. Минцифры высказало предложение по данной инициативе, хотя существует оппозиция, которая высказывает опасения о возможном нарушении прав потребителей.

Комиссия также подчеркнула необходимость уточнения размеров штрафов, учитывая характер утекших данных и степень общественного вреда. Проект будет поддержан государством после учёта всех замечаний и отправлен на обсуждение в Госдуму.

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По предложенной схеме компенсаций, компании обязаны будут уведомить пользователей о случившейся утечке и предложить возможность подать заявление на получение компенсации. Пользователи смогут принять или отклонить предложенную сумму компенсации. Если более 80% пользователей согласятся с предложенной суммой, компания будет обязана выплатить её. Однако эксперты высказали сомнение относительно возможности значительных компенсаций, основываясь на зарубежном опыте и судебной практике.