Некоторые российские банки запустили сервис оплаты через QR-коды по системе быстрых платежей (СБП) за рубежом

Несколько российских банков начали предлагать возможность оплаты с помощью QR-кодов через систему быстрых платежей (СБП) за границей. Теперь данная услуга активна в странах СНГ, Турции, Юго-Восточной Азии, а также в Таиланде, Лаосе и на Кубе. Несмотря на то, что пока эта функциональность доступна только в отдельных банках, ожидается, что скоро присоединятся и другие финансовые учреждения, расширив сотрудничество с местными банками для обеспечения платежей через QR-коды.

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Процесс оплаты для клиентов остается привычным: пользователь сканирует QR-код и подтверждает транзакцию. В настоящее время, хотя международные платежи через QR-коды ограничены, ожидается, что расширение партнерских отношений с зарубежными банками приведет к более широкому распространению данной услуги. Этот шаг может рассматриваться как альтернатива международным платежным системам типа Visa и Mastercard, особенно в свете возможных санкций.

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В статье подчеркивается, что конкретные банки, принявшие участие в данной инициативе, не раскрываются с целью избежания возможных санкций.