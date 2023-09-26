Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему, в рамках которой владельцам смартфонов предлагают услуги по их диагностике, ремонту или страхованию через фальшивые банковские сервисы

В последнее время специалисты ВТБ обнаружили новый тип мошенничества, целями которого становятся владельцы смартфонов. Мошенники предлагают услуги по диагностике, ремонту или страхованию мобильных устройств, при этом маскируя свои сайты под официальные банковские сервисы.

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Суть мошеннической схемы заключается в том, что злоумышленники предлагают провести "бесплатную диагностику" мобильного устройства или оформить "выгодное страхование" для него. Под видом проведения диагностики или оформления страховки, мошенники устанавливают на смартфоны жертв вредоносное ПО или перенаправляют их на фишинговые сайты. Такие действия могут привести к утечке персональных и финансовых данных.

В связи с распространением данной схемы мошенничества, ВТБ активизировало меры по защите своих клиентов от подобного рода угроз. Банк применяет разнообразные инструменты безопасности, включая системы распознавания звонков в мессенджерах и мониторинга возможного фрода, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов и их финансов.

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Эксперты рекомендуют осторожно относиться к любым предложениям о диагностике, ремонте или страховании мобильных устройств от неизвестных компаний или через сомнительные веб-сайты и приложения, а также регулярно обновлять антивирусное ПО на своих устройствах.