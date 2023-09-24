В ответ на масштабные протесты, компания Unity пересмотрела свою новую ценовую политику, отменив плату за использование версии Unity Personal и увеличив финансовый порог для взимания платы с разработчиков

Компания Unity, разработчик популярного игрового движка, внесла коррективы в свою новую ценовую политику после масштабных протестов со стороны разработчиков и игрового сообщества. Изменения коснулись отмены платы за использование версии Unity Personal и увеличения финансового порога для взимания платы с разработчиков.

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Ранее в этом месяце Unity представила новую политику, согласно которой с 1 января 2024 года разработчики должны были платить за каждую загрузку своих игр, если их доходы и количество установок превышали определенные пороговые значения. Это вызвало широкий резонанс и критику в игровом сообществе.

Теперь Unity отменила плату за запуск игр, созданных на версии Unity Personal, и увеличила финансовый порог с 100 000 до 200 000 долларов. Это позволит меньшим разработчикам и инди-студиям беспрепятственно продолжать свою деятельность без дополнительной финансовой нагрузки. К тому же, компания отказалась от требования использовать заставку "Made with Unity" в своих проектах.

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Unity принесла извинения за неудачное первоначальное сообщение о новой ценовой политике и подчеркнула важность обратной связи от сообщества разработчиков. Эти изменения являются победой для разработчиков, которые высказали свое недовольство и добились пересмотра условий.