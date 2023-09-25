Китай прекратил экспорт галлия и германия в августе из-за введенных ограничений на экспорт по соображениям национальной безопасности

Китай, являясь крупнейшим производителем полупроводниковых минералов галлия и германия, в августе полностью прекратил экспорт этих важнейших компонентов для производства микросхем. Это решение было принято после введения Пекином ограничений на экспорт из соображений национальной безопасности. До этого момента Китай контролировал около 80% мирового объема галлия и 60% германия.

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Таможенные данные показывают, что в августе экспорт этих минералов сократился до нуля по сравнению с 5,15 метрическими тоннами галлия и 8,1 метрическими тоннами германия в июле. Министерство торговли Китая утверждает, что получило заявки на экспорт этих материалов и одобрило некоторые из них, хотя конкретные детали не были раскрыты.

Аналитики считают, что данное решение может быть ответной мерой на американские меры экспортного контроля, несмотря на внутренние экономические трудности, с которыми сталкивается страна. Они также предупреждают, что ограничение экспорта может негативно отразиться на экономике Китая и привести к переориентации цепочек поставок за пределы страны.

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Этот шаг может иметь долгосрочные последствия для глобального производства микросхем, поскольку многие мировые производители зависят от поставок этих минералов из Китая. Отсутствие доступа к галлию и германию может замедлить производство микросхем, что в свою очередь может повлиять на различные отрасли, включая автомобильную и электронную промышленности.