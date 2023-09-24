Мировой рынок смартфонов прошел значительную консолидацию с 2017 года, сократив количество активных брендов с 700 до 250





Согласно новым данным Counterpoint Research, мировой рынок смартфонов прошел значительную консолидацию в течение последних шести лет. Количество активных брендов смартфонов уменьшилось с более чем 700 в 2017 году до примерно 250 в настоящее время, что означает уход почти 500 брендов с рынка. Среди исчезнувших брендов - известные имена, такие как Microsoft Lumia, BlackBerry и LG.

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Большинство ушедших брендов принадлежали местным производителям на ключевых рынках, включая Индию, Китай, Ближний Восток, Африку и Японию. Некоторые из этих брендов - Micromax, Intex, Karbonn из Индии, а также Meizu, Coolpad и Gionee из Китая - больше не выпускаются.

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Эксперты отмечают, что снижение популярности небольших марок смартфонов обусловлено рядом факторов, включая более длительные циклы замены устройств, растущий рынок восстановленных моделей, проблемы с цепочками поставок и технологический прогресс. Эти проблемы особенно сильно ударили по меньшим игрокам из-за ограниченности их ресурсов и возможностей масштабирования по сравнению с крупными производителями, такими как Samsung и Apple.