Штаты утеряли мировое лидерство в сфере военных технологий

В последние годы мировая сцена в области военных технологий значительно изменилась, и Соединенные Штаты признают, что больше не занимают доминирующего положения. Об этом заявила помощник Министра обороны США Мара Карлин во время своего выступления в Институте Рональда Рейгана.

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Карлин подчеркнула, что для поддержания конкурентоспособности и обеспечения безопасности страны необходимо активное сотрудничество с международными партнерами. Она также выразила мнение о необходимости пересмотра действующих правил экспорта военных технологий, известных как ITAR. Эти правила, созданные во времена американского технологического гегемонии, теперь могут затруднять обмен опытом и разработками с союзными странами.

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Карлин подчеркнула важность адаптации к новой реальности, где многие страны развивают свои военные технологии с таким же успехом или даже лучше. Она выразила уверенность в том, что сотрудничество и обмен знаниями с союзниками позволят США сохранить свою роль в мировой арене и обеспечить безопасность страны.