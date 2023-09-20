Toyota активизирует усилия в области электромобилей, фокусируясь на разработке и внедрении четырех новых типов аккумуляторов с улучшенными характеристиками.

Toyota, долгое время державшая пальму первенства в автопроме, активно наращивает темпы в сфере электромобилей. Компания намерена выпустить 3,5 млн электрокаров к 2030 году. Начало заложено с модели bZ4x, но главные инновации еще впереди.

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Основной акцент Toyota делает на разработке новых аккумуляторных технологий. К 2026 году ожидается презентация литий-ионных батарей нового поколения, которые обеспечат быстрый заряд и увеличат дальность движения до 800 км. Эти аккумуляторы будут стоить на 20% дешевле текущих моделей.

Для автомобилей бюджетного сегмента Toyota разрабатывает аккумуляторы на основе литий-железо-фосфата, которые будут на 40% более доступными и обеспечат на 20% больший запас хода.

К 2028 году Toyota планирует внедрить аккумуляторы нового поколения, которые позволят автомобилю проехать до 1000 км без дозарядки.

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Также в планах компании разработка твердотельных аккумуляторов, которые обеспечат пробег более 900 км и зарядятся всего за 10 минут. Появление таких аккумуляторов на рынке ожидается в 2027-2028 годах.