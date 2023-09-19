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Скандал в сфере производства мониторов в России разгорается все ярче. Блогер и экс-менеджер АО МЦСТ Максим Горшенин обнаружил, что компания LightCom, заявляющая о полной локализации своих мониторов, использует тайваньский чип от Realtek. Этот чип, находящийся в модели V-MAX ПЦВТ.852859.300, фактически контролирует работу всего устройства.
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Хотя монитор получил высокий балл в системе Минпромторга за использование "отечественного" микроконтроллера от зеленоградской компании Миландра, Горшенин указал, что этот чип фактически выполняет минимальную функцию, лишь подавая питание.
Горшенин критически отметил, что, согласно законодательству, достаточно просто использовать российский чип, даже если он не выполняет ключевых функций устройства. При обращении к LightCom за комментарием, компания предложила ознакомиться с информацией на их официальном сайте, избегая прямого ответа на вопросы.