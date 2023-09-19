Блогер Максим Горшенин выявил, что мониторы компании LightCom, заявленные как полностью собранные из российских компонентов, используют тайваньский чип.

Скандал в сфере производства мониторов в России разгорается все ярче. Блогер и экс-менеджер АО МЦСТ Максим Горшенин обнаружил, что компания LightCom, заявляющая о полной локализации своих мониторов, использует тайваньский чип от Realtek. Этот чип, находящийся в модели V-MAX ПЦВТ.852859.300, фактически контролирует работу всего устройства.

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Хотя монитор получил высокий балл в системе Минпромторга за использование "отечественного" микроконтроллера от зеленоградской компании Миландра, Горшенин указал, что этот чип фактически выполняет минимальную функцию, лишь подавая питание.

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Горшенин критически отметил, что, согласно законодательству, достаточно просто использовать российский чип, даже если он не выполняет ключевых функций устройства. При обращении к LightCom за комментарием, компания предложила ознакомиться с информацией на их официальном сайте, избегая прямого ответа на вопросы.