Компания-стартап ADRAS-J представила космический аппарат с габаритами 0,8 х 0,8 х 1,2 м и весом 150 кг, предназначенный для решения проблемы космического мусора

Компания-стартап ADRAS-J представила свой инновационный космический аппарат, который обещает революционизировать работу по решению проблемы космического мусора. Новый аппарат ADRAS-J имеет габариты всего 0,8 х 0,8 х 1,2 м и весит 150 кг. Несмотря на его компактные размеры, он оснащен мощными камерами и лазерными дальномерами, которые позволят точно определить положение и движение космических обломков.

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Первоначально задачей ADRAS-J будет не удаление космического мусора, а отработка технологии точного сближения с ним. Это важный шаг на пути к разработке метода захвата и удаления космических обломков. В будущем компания планирует разработать роботизированную руку для захвата обломков и их последующей отправки в атмосферу Земли, где они сгорят.

Важным этапом в развитии проекта станет запуск ADRAS-J в конце года с космодрома в Новой Зеландии на орбиту. Задачей аппарата станет приближение к останкам ракеты-носителя H-IIA №15, которая была запущена в 2009 году. Сейчас эти останки вращаются вокруг Земли со скоростью 8 км/с. Этот шаг поможет проверить работоспособность технологии и подготовиться к более масштабным миссиям по устранению космического мусора.

ADRAS-J представляет собой обнадеживающий шаг в направлении более чистой космической среды и безопасных космических миссий, и его успешный запуск может стать важным этапом в истории освоения космоса.