Студия Ascendant Studios объявила о масштабных увольнениях, затронувших 45% своего персонала вскоре после выхода их первой игры, Immortals of Aveum

Студия Ascendant Studios, ответственная за выпуск шутера Immortals of Aveum, объявила о масштабных увольнениях, затронувших 45% ее сотрудников. Это решение было подтверждено генеральным директором компании, Бретом Роббинсом, который отметил, что оно оказалось крайне тяжелым, но необходимым в свете неудовлетворительных продаж игры.

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Ascendant Studios, состоящая из примерно 80-100 сотрудников до сокращений, выпустила Immortals of Aveum в середине августа, с поддержкой издателя Electronic Arts. Однако игра, несмотря на некоторую ожидаемость, не смогла привлечь достаточное количество игроков и получила средние оценки от критиков.

Один из бывших сотрудников студии указал, что причиной увольнений стали низкие продажи, а также конкуренция с выходом других значимых игр, таких как Baldur’s Gate III, Armored Core VI и Starfield. Максимальное число одновременных игроков в Immortals of Aveum не превысило 751 человека.

Студия заявила, что предоставит уволенным сотрудникам выходное пособие и поддержку в поиске новых рабочих мест, в то время как оставшийся персонал продолжит поддерживать игру.

Эти увольнения стали серьезным шоком для гейм-индустрии и подчеркивают важность успешного запуска игр в сегменте высокобюджетных проектов.